Con Ars.Uni.Vco un nuovo corso di lingua inglese

Dal 18 febbraio sei incontri online per migliorare le capacità di dialogo

L’associazione Ars.Uni.Vco propone un nuovo corso di lingua inglese, rivolto in particolare a tutti coloro che desiderano migliorare a propria capacità di dialogo. Il corso, gratuito per gli associati 2026, si struttura in sei incontri online, che si tengono il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 a partire dal 18 febbraio.

Ogni settimana i partecipanti si confronteranno con un tema differente su cui conversare liberamente in lingua inglese, ciò permette di rafforzare la comprensione orale e di acquisire scioltezza nella lingua parlata. Il docente assisterà ia partecipanti fornendo suggerimenti, spunti e indicazioni.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione sul sito dell’associazione entro e non oltre martedì 10 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail elisa.cristina@arsunivco.eu oppure il numero 388 625 2480.

