"Alimenta la mente": un percorso tra cibo, salute e territorio per gli studenti del Vco

“Alimenta la mente” è un progetto di educazione alimentare rivolto ad alunni di 21 scuole, 7 istituti comprensivi, primarie e secondarie di primo grado, che da febbraio e maggio coinvolgerà 143 classi e comprenderà uscite didattiche, passeggiate tematiche e cene di comunità. A promuoverlo sono i comuni di Verbania, Cannobio, Villadossola e Piedimulera. A sostenerlo Novacoop e fondazione San Paolo.

Capofila del progetto è la cooperativa sociale Vania in partenariato con la cooperativa sociale Azimuth. Spiega il senso del progetto, alla presentazione nella sede municipale di Pallanza, Marco Borgotti (cooperativa Vania): “L’obesità infantile e, dall’adolescenza, l’abuso d’alcool, è un’emergenza da contrastare anche sensibilizzando le famiglie. Per questo abbiamo organizzato uscite didattiche e abbiamo deciso di organizzare aperitivi con famiglie, passeggiate del gusto, la prima a Cavandone in data da destinarsi, altre due a Piedimulera e Cimamulera”.

“Bambini e ragazzi – completa Mattia Massaccesi (Azimuth) – saranno protagonisti di percorsi educativi che uniscono alimentazione, salute, ambiente, tradizioni locali con attività pratiche, laboratori, incontri con produttori del territorio e appuntamenti conviviali estesi alle famiglie”.

“Con Alimenta la Mente – commenta l’assessore all’Istruzione di Verbania Liala Sartori – offriamo ai nostri bambini e ragazzi un’occasione concreta per imparare facendo, toccando con mano il valore del cibo, delle relazioni e del rispetto per l’ambiente. La scuola diventa così uno spazio vivo, aperto al territorio, capace di accompagnare le nuove generazioni verso scelte consapevoli che incidono sul benessere fisico, mentale e sociale. Sono intervenuti, inoltre, i dirigenti degli istituti comprensivi Bagnolini di Villadossola Stefania Rubatto e dell’Istituto comprensivo di Intra Guido Boschini; Enrica Nada di Novacoop e Nicolò Giacomelli del Centro commerciale le Isole di Gravellona Toce.

Il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella ha manifestato il suo apprezzamento con una dichiarazione scritta: “Questo progetto unisce educazione, salute e coesione sociale valorizzando il territorio e creando occasioni di incontro autentico”.