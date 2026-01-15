Gli studenti di Crodo premiati per “Un Poster per la Pace” ad Omegna

E' diventata un appuntamento fisso l'iniziativa voluta dal Lions Club Omegna ed indirizzata agli studenti delle scuole del Vco. All'auditorium Teresio Piazza si sono svolte le premiazioni del concorso Un Poster per La Pace, che ha visto la partecipazione degli alunni dell'Ic Beltrami e dell'Innocenzo IX di Crodo.

"Bravi tutti i ragazzi, che hanno centrato lo spirito ed il significato di questa iniziativa. Un grazie a loro ed agli insegnanti - ha rimarcato il presidente del Lions Club Omegna Antonio Alloisio. Alle due scuole è stato consegnato un assegno da 200 euro, poi sono stati scelti gli alunni più meritevoli con i loro lavori, cui sono andati 100 euro. Premi speciali per Alejandro Cambareri dell'IC Innocenzo IX , per Adama Thiam e Vanessa Maccioni dell'Ic Beltrami. Terza classificata Serena Barone, seconda Celeste Milliava e prima Elisa Erbea.