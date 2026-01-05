 / Antigorio

Antigorio | 05 gennaio 2026, 15:01

Baceno, agli studenti meritevoli una borsa di studio per un programma estivo all'estero

Il comune mette a disposizione 4.000 euro per un'esperienza promossa in collaborazione con Education First

Baceno, agli studenti meritevoli una borsa di studio per un programma estivo all'estero

Il comune di Baceno, in collaborazione con Education First, mette a disposizione una borsa di studio del valore di 4.000 euro per un programma estivo di studio all’estero per il 2026. L’iniziativa si rivolge a studenti meritevoli residenti sul territorio comunale nati tra il 1° giugno 2007 e il 30 giugno 2011, iscritti e frequentanti almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 gennaio . Per partecipare è necessario presentare una lettera motivazionale. Al termine della candidatura, Education First comunicherà ai partecipanti data e luogo del test e del colloquio attitudinale. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 16 febbraio, mentre il vincitore dovrà confermare l’accettazione entro il 27 febbraio.

L’esperienza si svolgerà tra giugno e agosto 2026 e prevede lezioni linguistiche, attività ricreative ed escursioni. L’alloggio potrà essere in famiglia ospitante, residence o campus. Le destinazioni disponibili includono città europee e internazionali come Monaco, Nizza, Oxford, Malta, Singapore, New York, Santa Barbara, Seoul e Tokyo. In alcuni casi la borsa potrebbe non coprire l’intera quota, con eventuale differenza a carico della famiglia.

Per informazioni è possibile contattare il referente di Education First Giorgio Pianta, al numero 342 1840752. Le candidature devono essere inviate tramite l’apposito link.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore