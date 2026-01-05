Baceno, agli studenti meritevoli una borsa di studio per un programma estivo all'estero

Il comune di Baceno, in collaborazione con Education First, mette a disposizione una borsa di studio del valore di 4.000 euro per un programma estivo di studio all’estero per il 2026. L’iniziativa si rivolge a studenti meritevoli residenti sul territorio comunale nati tra il 1° giugno 2007 e il 30 giugno 2011, iscritti e frequentanti almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 gennaio . Per partecipare è necessario presentare una lettera motivazionale. Al termine della candidatura, Education First comunicherà ai partecipanti data e luogo del test e del colloquio attitudinale. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 16 febbraio, mentre il vincitore dovrà confermare l’accettazione entro il 27 febbraio.

L’esperienza si svolgerà tra giugno e agosto 2026 e prevede lezioni linguistiche, attività ricreative ed escursioni. L’alloggio potrà essere in famiglia ospitante, residence o campus. Le destinazioni disponibili includono città europee e internazionali come Monaco, Nizza, Oxford, Malta, Singapore, New York, Santa Barbara, Seoul e Tokyo. In alcuni casi la borsa potrebbe non coprire l’intera quota, con eventuale differenza a carico della famiglia.

Per informazioni è possibile contattare il referente di Education First Giorgio Pianta, al numero 342 1840752. Le candidature devono essere inviate tramite l’apposito link.