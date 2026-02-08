A Premosello la “Cantata anarchica” sulle note di De André

Sabato 21 febbraio, a partire dalle 16.00, piazza Bolzano a Premosello Chiovenda ospita la “Cantata anarchica”, un evento libero, gratuito e non commerciale che trasforma il paese in uno spazio di musica e incontro dedicato alle canzoni e allo spirito di Fabrizio De André.

“La cantata anarchica - spiegano gli organizzatori - non è uno spettacolo tradizionale, ma un momento collettivo di partecipazione e condivisione: musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a prendere parte attiva all’iniziativa, portando con sé strumenti musicali, voce e voglia di stare insieme. Non servono palchi né ruoli prestabiliti: si canta e si suona insieme, in libertà”.

Chi lo desidera può anche portare qualcosa da bere o da mangiare da condividere, nel rispetto dello spirito conviviale e informale dell’evento. La “Cantata anarchica” nasce infatti con l’unico obiettivo di creare un’occasione di incontro, memoria e partecipazione, attraverso le parole e le musiche di De André, che continuano a parlare di libertà, dignità, pace, autodeterminazione, emarginazione, rifiuto delle gerarchie e umanità.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti, senza biglietti, senza barriere, senza finalità commerciali: solo il piacere di cantare insieme e di ritrovarsi nello spazio pubblico. Gli organizzatori suggeriscono ai partecipanti di raggiungere Premosello, laddove possibile con i mezzi pubblici per limitare l’utilizzo di auto.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo cantatanarchicavco@gmail.com.