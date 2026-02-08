Alla scoperta della vera storia del “Carnuà di Tapiolandia”

Giovedì 12 febbraio alle 17.00 l’ex Ospedale Trabucchi di Malesco ospita un appuntamento speciale dedicato al Carnevale, promosso dallo stesso comitato in collaborazione con l’Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit. Chiara Berini, ex regina dello storico Carnevale Maleschese, presenta il suo libro per bambini “La vera storia del Carnuà di Tapiolandia”.

L’evento prevede anche un’attività creativa rivolta a bambini e famiglie, alla presenza del Re e della Regina dell’edizione 2026 del Carnevale. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: è richiesta l’iscrizione tramite WhatsApp al numero 379 2805262 (Ecomuseo).