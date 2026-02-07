Le chiavi della città al Togn e la Cia: si alza il sipario sul Carnevale Domese FOTO

Un centro città gremito, come di consueto, per la giornata di inaugurazione del Carnevale Domese 2026. I festeggiamenti si sono aperti nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, con l’”invasione” da parte dei gruppi svizzeri, che hanno portato musica e allegria nelle vie di Domodossola.

Il momento più atteso, poi, nel pomeriggio, con l’evento che segna ufficialmente l’apertura della nuova edizione del Carnevale: la consegna delle chiavi della città al Togn e la Cia da parte del sindaco. Le maschere di Domodossola, quest’anno impersonate da Alberto Comana e Cecilia Brillante, sono arrivate in piazza Rovereto al termine della prima tradizionale sfilata partita da piazza Matteotti, alla quale hanno partecipato insieme al Comitato Pulenta e Sciriuii, la Corte di Mattarella, gli stessi svizzeri, il gruppo folk di Domodossola e il Comitato Carnevale di Villadossola, accompagnati da due ali di folla.

Il Togn e la Cia sono dunque stati accolti in Cappella Mellerio da un folto pubblico e dal sindaco Lucio Pizzi, che ha consegnato loro le chiavi di Domodossola, lasciando simbolicamente la città nelle loro mani fino al termine dei festeggiamenti.