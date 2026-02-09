A Finero il Carnevale apre la stagione vigezzina FOTO

Finero chiama, il Carnevale risponde. Ha riscosso anche quest’anno un grande successo il Carnevale Finerese, il primo dei tre appuntamenti carnevaleschi vigezzini. Come da consuetudine infatti il Finerese ha dato il via alle danze (in questi giorni è invece in corso il Maleschese e tra poco partirà il Vigezzino).

“Siamo molto soddisfatti, ringraziamo tutti coloro che da sempre collaborano e ci sostengono“ le parole degli organizzatori del Carnevale di Finero (Gruppo Giovani Finero e A.S.D. Finero), andato in scena da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio. La festa si è aperta venerdì con il tributo a Vasco Rossi con il gruppo svizzero “Vaskocomploto” e la nottata che è proseguita con dj Veleno. Sabato la serata danzante con Gianni e musica a manetta special guest “Renèè la Bulgara”. Domenica, gran finale con il carnevale dei bambini.