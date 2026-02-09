In 114 per il 'tuffo' nel lago: Mergozzo da record con il Cimento del Pinguino

Altro che freddo e inverno da vivere al caldo. A Mergozzo, in 114 hanno scelto di sfidare il lago a gennaio, tuffandosi in un’acqua che segnava appena 5,9 gradi. Un numero mai raggiunto prima, che ha permesso al Cimento del Pinguino di stabilire il nuovo record assoluto nella sua dodicesima edizione.

Il sole e il clima di festa hanno accompagnato i “pinguini” lungo tutta la mattinata, trasformando il tradizionale tuffo invernale in un appuntamento carico di entusiasmo. L’evento è stato organizzato da Dimensione Sport, con il sostegno del Comune di Mergozzo e della Croce Rossa Italiana – delegazione di Mergozzo, impegnata a garantire assistenza e sicurezza.

In prima fila anche il presidente di Dimensione Sport, Gian Piero Sblendorio, che ha partecipato personalmente al tuffo: un gesto simbolico per sottolineare lo spirito dell’iniziativa. Il cimento, come ha ricordato, rappresenta soprattutto un’occasione di condivisione, di contatto con la natura e di buon auspicio per l’anno appena iniziato.

Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione ha confermato il suo valore solidale. Le offerte raccolte, pari a 1.020 euro, sono state devolute all’associazione M’aMa – Dalla Parte dei Bambini (rete MammeMatte), attiva nella tutela dei minori, in particolare di quelli con bisogni speciali, e nella promozione dell’affido e dell’adozione.

La partecipazione ha coinvolto tutte le età. Il più anziano in acqua è stato Gian Mario Masciocchi, classe 1939, mentre il più giovane, Edoardo Masciocchi, ha dimostrato coraggio a soli cinque anni e mezzo. Tra le bambine, presenti anche Meriem, di 17 mesi, e Amelia Origliano, nata nel 2022. La meno giovane tra le donne è stata Bianca Bevacqua, classe 1957. A rendere ancora più speciale la giornata anche la presenza del parroco di Mergozzo, don Massimiliano Maragno, che non ha rinunciato al tuffo.

Il Cimento del Pinguino ha inaugurato ufficialmente il calendario 2026 di Dimensione Sport, che proseguirà con altri appuntamenti: il Giro podistico del lago il 16 luglio, la Traversata il 19 luglio, il Triathlon internazionale il 13 settembre e la prima edizione della Mergozzo Water Proof il 20 settembre.