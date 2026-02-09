Malesco in festa per il Carnuà de Melèsk: al via la 146ª edizione

A Malesco impazza il carnevale. E che carnevale, uno storico carnevale. E’ partita col botto l’edizione 146 del Carnuà de Melèsk, che ha preso il via venerdì 6 febbraio, alle 19.00 con la consueta uscita del giornalino umoristico “Ul Tepiè” e la consegna delle chiavi da parte del paese da parte del sindaco Enrico Barbazza al Re e alla Regina. Ieri pomeriggio la tradizionale grande sfilata e lo spettacolo al Bocciodromo con i vari gruppi. I festeggiamenti riprenderanno domani, martedì 10 febbraio, con alle 14 il Carnuà di gugnitt. Gran finale poi venerdì 13 febbraio alle 21.00 in piazza Sostine per bruciare “Ul pupulaz” e il giro dei bar fino all’alba.
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
venerdì 06 febbraio
