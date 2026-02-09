Controlli stradali in Canton Ticino: dove si trovano i radar questa settimana

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione sulla sicurezza stradale, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene quindi rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. Con l’obiettivo di prevenire sinistri, nel corso della settimana 7, dal 9 al 15 febbraio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Nel Distretto di Riviera, la Polizia cantonale effettuerà controlli a Cresciano.

Nel Distretto di Bellinzona, la Polizia cantonale sarà attiva a Claro, mentre la Polizia comunale svolgerà controlli a Bellinzona, Arbedo, Carasso e Giubiasco.

Nel Distretto di Locarno, la Polizia cantonale opererà a San Nazzaro e Cugnasco; la Polizia comunale sarà invece presente ad Ascona, Intragna e Losone.

Nel Distretto di Lugano, la Polizia cantonale effettuerà controlli a Comano, Cadempino, Pura e Novaggio. La Polizia comunale sarà attiva a Molino Nuovo, Muzzano, Ruvigliana, Massagno, Viganello, Savosa, Ponte Cremenaga, Magliaso, Caslano, Bioggio e Aranno.

Nel Distretto di Mendrisio, la Polizia comunale svolgerà controlli a Chiasso, Rancate, Coldrerio e Vacallo.

Controlli della velocità semi-stazionari

I controlli della velocità semi-stazionari saranno effettuati a Iragna, Porto Ronco, Paradiso e Gravesano.