Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 13 aprile.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Gravellona in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 13 aprile. Uscita consigliata a Vercelli est.
Chiusura dell’allacciamento A4/A26 provenendo da Milano in direzione Genova, 22.00 all’1.00 nella notte di venerdì 17 aprile. Uscita consigliata a Romagnano Sesia/Ghemme.
Chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Genova in direzione Milano dall’1.00 alle 4.00 nella notte di sabato 18 aprile. Uscita consigliata a Romagnano Sesia/Ghemme.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra allacciamento SS 33 e Gravellona Toce in direzione Genova, tra le pkm 197+100 e 196+000 in modalità permanente da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile.
Tra Gravellona Toce e allacciamento SS 33 in direzione Sempione, tra le pkm 195+000 e 197+100 in modalità permanente lunedì 13 a mercoledì 15 aprile.
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+100 in modalità permanente da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 187+000 e 188+900 in modalità permanente da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 186+300 e 183+700 in modalità permanente da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 181+600 e 184+000 in modalità permanente da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile.
Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova, tra le pkm 181+000 e 180+600 in modalità permanente da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile.
Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona, tra le pkm 175+400 e 178+800 in modalità permanente da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 179+500 e 175+800 in modalità permanente da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.
Tra Arona e barriera Lago Maggiore in direzione Gravellona, tra le pkm 165+700 e 166+200 in modalità permanente da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile.
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 159+000 e 159+950 in modalità permanente.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, nell’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova alla pkm 23+200 in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500, in modalità permanente.
Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.