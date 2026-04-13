Autovelox in Piemonte: le strade coinvolte nei controlli fino a domenica 19 aprile

La Polizia di Stato ha reso noto l’elenco delle strade piemontesi dove, nel corso della settimana, saranno effettuati controlli della velocità tramite dispositivi elettronici. L’iniziativa ha lo scopo di favorire il rispetto dei limiti e promuovere comportamenti di guida più responsabili, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada resta infatti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Di seguito le tratte interessate nei prossimi giorni.

13 aprile 2026

Controlli previsti su:

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO)

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO)

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

14 aprile 2026

Controlli su:

Autostrade: A06, A26, A32, A33, A21 (AL), A8

Strade Statali e Provinciali: confermate le stesse tratte del 13 aprile

15 aprile 2026

Controlli previsti su:

Autostrade: A06, A26, A32, A33, A4, A21 (AL), A8

Strade Statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20, SS21, SS231, SS28 (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS456 del Turchino (AT), SS703, SS704, SS758, SS23 Colle Sestriere (TO)

Strade Provinciali: SP1 delle Grange (VC), SP12, SP166 Val d’Ossola (VB), SP229, SP299 (NO/VC), SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

16 aprile 2026

Controlli su:

Autostrade: A06, A26, A33, A4, A8

Strade Statali: SS21, SS231, SS28 (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703, SS704, SS706 Tangenziale Asti (AT), SS758, SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO)

Strade Provinciali: SP12, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

17 aprile 2026

Controlli previsti su:

Autostrade: A06, A26, A33, A4, A21 (AL e TO-PC), A8

Strade Statali: SS20, SS21, SS231, SS28, SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703, SS704, SS758, SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO)

Strade Provinciali: SP12, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

18 aprile 2026

Controlli su:

Autostrade: A06, A26, A32, A33, A8

Strade Statali: SS20, SS21, SS231, SS28, SS32 Ticinese (NO), SS703, SS704, SS23 Colle Sestriere (TO), SS34 (VB)

Strade Provinciali: SP12, SP142 del Biellese (NO), SP229, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53

19 aprile 2026

Controlli previsti su:

Autostrade: A06, A26, A32, A33, A8

Strade Statali: SS20, SS21, SS231, SS28, SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS703, SS704, SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle Sestriere (TO)

Strade Provinciali: SP12, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702, SP53