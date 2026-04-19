Manutenzione sulla SS 659, chiusura notturna della galleria "Le Casse"

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno di galleria ‘Le Casse’, al km 30 della statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza”, nel comune di Formazza. Per consentire le attività, la galleria ‘Le Casse’ sarà chiusa al traffico da lunedì 20 a giovedì 30 aprile nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.00 e le 6.00, esclusi festivi e prefestivi.

Le limitazioni sono state pianificate in orario notturno al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione. Durante la chiusura gli imbocchi della galleria saranno presidiati per consentire il transito ai veicoli di emergenza e soccorso.