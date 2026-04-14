Nuovo collegamento CargoBeamer tra Germania e Milano: Domo2 resta nodo strategico

CargoBeamer, leader nelle soluzioni intermodali per il trasporto di semirimorchi su rotaia, ha lanciato questa settimana un nuovo collegamento tra Stoccarda e Milano. Le operazioni sul nuovo servizio sono iniziate lunedì di questa settimana. L'operatore intermodale, specializzato nel trasporto ferroviario di semirimorchi non gruabili, rafforza ulteriormente la propria offerta tra Germania e Italia attraverso le Alpi svizzere, dopo il lancio del servizio Liegi – Domodossola avvenuto in gennaio.

Il collegamento opererà inizialmente con una frequenza di 4 corse settimanali di andata e ritorno, con un incremento a 5 corse settimanali previsto nel medio termine. I treni circoleranno tra il DUSS Terminal di Kornwestheim, nei pressi di Stoccarda, e il Terminal Malpensa Intermodale, situato nel quadrante nord-ovest dell'area metropolitana milanese. Il nuovo servizio si inserisce in continuità con il precedente collegamento tra Stoccarda-Kornwestheim e Domodossola. La trazione ferroviaria è fornita da FFS Cargo International. Per ogni semirimorchio trasportato, il servizio consente una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa l'88% rispetto al trasporto su strada con veicoli diesel.

CargoBeamer amplia la propria rete transalpina a seguito della chiusura dell'autostrada viaggiante

Con il nuovo collegamento Stoccarda – Milano, CargoBeamer aggiunge un'ulteriore rotta alla propria rete transalpina sul corridoio tra la Germania, i paesi del Benelux e l'Italia, abilitando il trasporto di tutti i tipi di semirimorchi. Oltre alle unità gruabili standard, il servizio è accessibile ai semirimorchi non gruabili, inclusi rimorchi frigoriferi, unità ADR e cisterna, nonché container e casse mobili. Stoccarda – Milano è il secondo nuovo collegamento lanciato da CargoBeamer in continuità con la dismessa autostrada viaggiante tra Friburgo e Novara, garantendo continuità di capacità per il trasporto intermodale di semirimorchi non gruabili attraverso le Alpi.

"Dopo il lancio di grande successo del servizio Liegi – Domodossola, registriamo uno slancio significativo e una domanda chiara di capacità aggiuntiva nel trasporto intermodale tra il sud-ovest della Germania e l'area metropolitana milanese", spiega Boris Timm, COO di CargoBeamer. "Il nostro nuovo servizio risponde direttamente a questa esigenza. Con il nuovo terminal partner di Milano-Sacconago, siamo ottimamente posizionati per servire i flussi di merci orientati al trasporto su strada e aereo e per continuare ad espandere la nostra rete nel nord Italia."

Informazioni su CargoBeamer

Il Gruppo CargoBeamer è un fornitore di servizi logistici all'avanguardia specializzato nell'integrazione del trasporto su strada e su rotaia. In qualità di società capofila nell'ambito della decarbonizzazione su larga scala del trasporto merci europeo, CargoBeamer si impegna a fornire soluzioni innovative e convenienti che consentono di trasferire il trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con notevoli benefici per l'ambiente. Il sistema CargoBeamer, dotato di vagoni brevettati, di terminali di trasbordo e di un software di logistica avanzato, è concepito specificamente per consentire il trasporto ferroviario di semirimorchi senza gru. Questo approccio non solo riduce drasticamente le emissioni di CO2, ma anche altri costi esterni associati al trasporto di merci. Attualmente CargoBeamer gestisce treni in Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Romania, con l'obiettivo dichiarato di espandere la propria rete di terminali efficienti in tutta Europa. Questi terminali sono strategicamente collegati da treni intermodali regolari ad alta frequenza, favorendo così il trasporto ferroviario a basso impatto ambientale di centinaia di migliaia di semirimorchi ogni anno.