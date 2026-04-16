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Viabilità e trasporti | 16 aprile 2026, 08:48

SS 549, nuove limitazioni tra Calasca e Macugnaga in caso di maltempo

Anas ha stabilito la chiusura di un tratto di strada ogni qualvolta Arpa emetterà allerta arancione

SS 549, nuove limitazioni tra Calasca e Macugnaga in caso di maltempo

Un’ordinanza di Anas introduce nuove limitazioni lungo la strada statale 549 di Macugnaga, aggiornando le misure già in vigore negli ultimi mesi. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti in diversi tratti della valle, arrivano infatti nuove misure relative in particolare a due tratti della statale.  Il primo riguarda il tratto tra il km 9+950 e il km 10+150, nel territorio di Calasca Castiglione, dove la strada verrà chiusa al traffico ogni volta che Arpa segnalerà un’allerta arancione per piogge intense. In quell’area è presente materiale instabile sulla pendice a monte, e il rischio di caduta detritica impone la sospensione temporanea della circolazione per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Il secondo punto si trova nel comune di Macugnaga, tra il km 26+200 e il km 26+400, dove resterà attivo un restringimento della carreggiata in direzione Piedimulera. Anche in questo caso la misura è legata alla necessità di monitorare un tratto ancora delicato nonostante gli interventi già eseguiti.

l.b.

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