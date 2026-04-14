Trasquera, gestore cercasi per il parcheggio di Iselle

E’ fissata il 6 maggio il termine dell’asta pubblica predisposta dall’amministrazione comunale di Trasquera per affidare in gestione il parcheggio che è stato sistemato grazie a un progetto approvato nel 2020. Si tratta del parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Iselle, l'area tra la strada statale e il torrente Diveria, utilizzata soprattutto dai numerosi lavoratori frontalieri che giornalmente gravitano sulla stazione di confine per recarsi a lavorare in Canton Vallese.

L’amministrazione di Trasquera ha stabilito di rendere di dare in gestione il parcheggio a pagamento, una novantina di posti auto. Per il comune della Valle Divedro è prevista una entrata annua di almeno 5.400 euro. Condizioni e tariffe di parcheggio saranno fissate dal Comune di Trasquera in accordo con il gestore (solo gli stalli per disabili saranno gratuiti).

L’affidamento del parcheggio dovrebbe avvenire, probabilmente, dopo l’estate, anche perché la linea ferroviaria del Sempione sarà interessata da altri lavori che sconvolgeranno il traffico, con grossi disagi per i viaggiatori. Tanto che occorrerà lasciare spazio ai pullman di servizio.

‘’Il nostro scopo è regolamentarlo, non vogliamo certo speculare solo per incassare soldi. Servirà a sgravare il Comune di una parte della manutenzione. Oneri che saranno a carico del gestore come la cura del verde, la rimozione della neve, la salatura delle strade. Certo sul parcheggio si potevano fare altri ragionamenti, magari usando i soldi dei ristorni dei frontalieri, ma la proposta non è stata recepita dagli altri sindaci’’ dice il sindaco Geremia Magliocco.

Poi aggiunge: ‘’Ripeto che non vogliamo speculare. Anche perché se facciamo pagare troppo, rischiamo di provocare le lamentele dei frontalieri. In passato ho anche cercato, vanamente, di sensibilizzare i sindacati affinché sollecitassero gli altri sindaci, quelli dei paesi dove risiedono i lavoratori, a collaborare per il problema parcheggio, visto che qui arrivano frontalieri da ogni parte dell’Ossola e noi fondo garantiamo un servizio per tutti’’.