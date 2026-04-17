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Viabilità e trasporti | 17 aprile 2026, 19:05

Linea Domodossola-Milano, treni ancora fermi nel fine settimana

Il 18 e 19 aprile stop alla circolazione tra Gallarate e Sesto Calende. I passeggeri potranno contare su bus sostitutivi

Linea Domodossola-Milano, treni ancora fermi nel fine settimana

Nuove interruzioni sulla linea ferroviaria Domodossola - Milano. Secondo quanto comunicato da Trenord, infatti, la circolazione dei treni sarà nuovamente sospesa nel fine settimana del 18 e 19 aprile. In particolare, sono in programma lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende, a causa dei quali i treni subiranno variazioni. Per le intere giornate di sabato e domenica, la circolazione è dunque sospesa tra le due stazioni, con servizio di bus sostitutivo.

l.b.

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