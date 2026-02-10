 / Domodossola

Al Cinema Corso arrivano due appuntamenti imperdibili

Tra mistero, ironia e grandi passioni, una commedia gialla ambientata tra le nevi e un classico senza tempo rivisitato per il grande schermo

Il Cinema Corso si prepara a un nuovo weekend di grande cinema. In arrivo due film molto diversi ma ugualmente coinvolgenti: un giallo intrigante tra suspense e ironia e una storia d’amore intensa e senza tempo.
 

Ecco i titoli in programmazione:

CIME TEMPESTOSE 

Una delle storie d’amore più intense e tormentate di sempre prende vita sul grande schermo.
Tra le brughiere dello Yorkshire, Heathcliff e Catherine vivono una passione assoluta, capace di sfidare ogni regola e trasformarsi in ossessione.

Proiezioni
Giov. 12/02 – 17.30
Ven. 13/02 – 17.30 | 20.30
Sab. 14/02 – 17.30 | 20.30
Dom. 15/02 – 17.30 | 20.30
Lun. 16/02 – 20.30

AGATA CHRISTIAN – Delitto sulle nevi 

Un weekend di lusso si trasforma in un incubo: un delitto, una villa isolata dalla neve e nessuno davvero innocente.
Christian De Sica è il brillante criminologo Christian Agata, affiancato dall’imprevedibile brigadiere interpretato da Lillo Petrolo, in un giallo avvincente tra segreti e sospetti.

Proiezioni
Giov. 12/02 – 20.30
Ven. 13/02 – 15.30
Sab. 14/02 – 15.30
Dom. 15/02 – 15.30
Lun. 16/02 – 15.30 - 17.30

