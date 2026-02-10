Al Cinema Corso arrivano due appuntamenti imperdibili

Il Cinema Corso si prepara a un nuovo weekend di grande cinema. In arrivo due film molto diversi ma ugualmente coinvolgenti: un giallo intrigante tra suspense e ironia e una storia d’amore intensa e senza tempo.
Ecco i titoli in programmazione:
CIME TEMPESTOSE
Una delle storie d’amore più intense e tormentate di sempre prende vita sul grande schermo.
Tra le brughiere dello Yorkshire, Heathcliff e Catherine vivono una passione assoluta, capace di sfidare ogni regola e trasformarsi in ossessione.
Proiezioni
Giov. 12/02 – 17.30
Ven. 13/02 – 17.30 | 20.30
Sab. 14/02 – 17.30 | 20.30
Dom. 15/02 – 17.30 | 20.30
Lun. 16/02 – 20.30
AGATA CHRISTIAN – Delitto sulle nevi
Un weekend di lusso si trasforma in un incubo: un delitto, una villa isolata dalla neve e nessuno davvero innocente.
Christian De Sica è il brillante criminologo Christian Agata, affiancato dall’imprevedibile brigadiere interpretato da Lillo Petrolo, in un giallo avvincente tra segreti e sospetti.
Proiezioni
Giov. 12/02 – 20.30
Ven. 13/02 – 15.30
Sab. 14/02 – 15.30
Dom. 15/02 – 15.30
Lun. 16/02 – 15.30 - 17.30