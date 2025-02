I frontalieri contro la tassa sulla salute: anche il Vco all'assemblea internazionale di Varese

“La Cgil Novara e Vco ribadisce la necessità che la regione Piemonte non applichi la tassa sulla salute per i frontalieri, inutile per il perseguimento dell’obiettivo preposto – si introiterebbe un millesimo di entrate del bilancio sanitario regionale – dannosa per il territorio – sottrazione di spesa – e dai profili incostituzionali stante la palese violazione di accordi internazionali e il venir meno della tutela del diritto alla salute per una sola categoria di cittadini”. Sono parole di Gigi Bacchetta, segretario confederale di Cgil Novara Vco, in merito alla tanto discussa tassa sulla salute per i frontalieri.

2Leggiamo con grande preoccupazione – prosegue - le dichiarazioni del ministro della Lega Giorgetti di questi giorni riassumibili con il “far pagare la tassa ai comuni di frontiera se proprio non si riesce a far pagare i frontalieri”; al posto di ammettere l’introduzione da parte del governo di una misura inapplicabile – la Svizzera, infatti, dall’accordo non è tenuta a fornire i dati dei vecchi frontalieri, operazione che fino ad oggi ha confermato di non voler effettuare – il ministro persiste minacciando ripicche infantili che non fanno altro che peggiorare la situazione e aumentare la tensione”.

2Uno dei motivi che ci hanno spinto a scioperare contro le ultime due leggi di bilancio – si legge ancora nella nota - è anche quello dell’aver introdotto in quella per il 2024 la tassa sulla salute e in quella del 2025 il doppio della sanzione per chi ometterà la dichiarazione (fino a 400 euro al mese): ad oggi mancano dopo due anni i decreti attuativi; il Vco ha fatto – a differenza della Lombardia – la sua parte, unendo tutti gli attori sindacali e politici e strappando a Cirio la promessa di non applicarla qualora fosse possibile: è il momento di fare un passo in più e spingere affinché si passi dalla promessa ai fatti”.

Per discutere su questo annoso tema e chiedere a gran voce un intervento del governo, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna e Vpod organizzano, per sabato 15 febbraio a Varese un’assemblea internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri contro la tassa della salute e per il pieno rispetto degli accordi internazionali. Si parlerà anche di aumento dell’indennità Naspi, comuni di confine, telelavoro e assegno unico. L’appuntamento è fissato a partire dalle 10.00 al cinema Nuovo in via dei Mille 39.