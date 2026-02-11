 / Eventi

11 febbraio 2026, 16:30

Dialetti e lingue locali: tavola rotonda a Domodossola

Oggi, mercoledì 11 febbraio, alla cappella Mellerio un incontro sulle parlate del territorio

Oggi, mercoledì 11 febbraio, alla cappella Mellerio alle 17 si terrà una tavola rotonda organizzata dalla Pro Loco di Domodossola sulla trasmissione dei dialetti e delle lingue locali. Interverranno rappresentanti di alcune realtà locali del territorio impegnate in esperienze di salvaguardia trasmissione e valorizzazione delle loro parlate.

Coordineranno la tavola rotonda gli studiosi appassionati di dialetto locale: Daniela Borri e Silvano Ragozza. In apertura ci sarà grazie alla collaborazione della Pro Loco con il Comitato Polenta e Sciriuii una prova di parlata domese per il Togn con un attestato.

Mary Borri

