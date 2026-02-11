Tutto pronto per la 49esima edizione del Carnevale Vigezzino

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale Vigezzino, che nel 2026 giunge alla sua 49esima edizione. Sei giorni di festa al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, ma non solo, per portare allegria, divertimento e spensieratezza. Si inizia giovedì 12 febbraio alle 9.00 con l’uscita del 49esimo numero del giornale umoristico “Ul Bazzalesk” online sulle pagine ufficiali social del Carnevale Vigezzino. Le copie cartacee saranno disponibili al centro del fondo a partire da venerdì 13 febbraio, quando si tiene la cena di Carnevale e, a seguire, la tombola con ricchi premi.

La giornata clou dei festeggiamenti è quella di sabato 14 febbraio. Si inizia con il giro della Valle Vigezzo, che parte alle 8.30 dalla piazza Mercato di Santa Maria Maggiore per poi passare a Toceno, Craveggia, Zornasco, Re, Malesco e Buttogno. Alle 12.00 pranzo in compagnia al Centro del Fondo e alle 14.30 la grande sfilata dei carri allegorici in piazza del Municipio a Druogno e, a seguire, premiazione al Cento del Fondo. Alle 19.00 cena e alle 20.30 “Carnival Dance Party” con intrattenimento musicale, che prosegue poi con dj Andy.

Domenica 15 febbraio alle 14.30 i carri e i gruppi mascherati del Carnevale Vigezzino saranno ospiti della sfilata di Domodossola. Lunedì 16 febbraio alle 19.00 si torna a Santa Maria Maggiore per la cena con le maschere del Carnevale e, a seguire, l’esibizione dei gruppi coreografici e serata dico con dj Vincenzo di Radio Studio 92.

Martedì 17 febbraio il tradizionale pranzo del Martedì Grasso e alle 14.30 i “Giochi senza frontiere”; alle 19.00 cena e dalle 21.00 “Veglionissimo mascherato di fine carnevale”, con la premiazione delle maschere più belle e dei gruppi già numerosi.

La coda dei festeggiamenti è in programma sabato 28 febbraio alle 19.30 con la cena di fine Carnevale all’hotel Casa Barbieri Tre Rose di Re e il 2 marzo alle 20.30 con l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria.

Per tutta la durata della manifestazione è previsto un servizio di navetta serale; per prenotazioni contattare il numero 347 9194981.