Trontano si prepara al Carnevale

A Trontano per Carnevale c'è attesa di conoscere chi impersonerà il Garatun e la Scanaa. Sabato 14 febbraio ritrovo è previsto alle 15.30 in piazza. Seguirà la sfilata delle maschere a cura del gruppo folk con in testa il Garatun e la Scanaa, le maschere tipiche del paese, verso il municipio.

Il sindaco simbolicamente celebrerà il matrimonio e consegnerà agli sposi le chiavi del Carnevale. Alle 16.00 giochi per bambini nel salone delle feste. Tra questi la pentolaccia un gioco tradizionale in cui i partecipanti, bendati e armati di un bastone devono rompere un contenitore sospeso pieno di dolci. Alle 18.00 distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola. Alle 20.30 tombolata a premi. Le caselle sono disponibili al bar trattoria della Stazione oppure durante la serata a 5 euro l'una. In palio un buono del valore di 200 euro.

Una curiosità sul Garatun e la Scanaa: rappresentano due giovani di frazioni diverse che si sposano simbolicamente per rappresentare l'unione della comunità. Il Garatun simboleggia gli abitanti delle frazioni a est verso Verigo, mentre la Scanaa quelli del Castello e delle frazioni a ovest.