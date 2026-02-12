Carnevale di Rumianca: tradizione, gusto e festa per grandi e piccoli

Venerdì 13 febbraio prenderanno il via gli appuntamenti del Carnevale di Rumianca, organizzato dal Comitato Carnevale in collaborazione con il Circolo Arci. Ad aprire il programma sarà la storica e attesissima cena delle costine e dei ciampit, un evento che affonda le proprie radici nella tradizione locale.

In passato, infatti, i salumi venivano insaccati artigianalmente direttamente dai membri del Comitato. Oggi, per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e in assenza di personale specializzato, la preparazione viene affidata a un macellaio di fiducia che opera in strutture autorizzate, mantenendo comunque una lavorazione rigorosamente artigianale e realizzata appositamente per il Carnevale di Rumianca.

Il momento clou sarà martedì grasso, 17 febbraio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, i bambini in maschera sfileranno per le vie della frazione, seguiti da una merenda offerta a tutti i partecipanti. Dalle 16.00 alle 19.30, presso il circolo, sarà invece possibile ritirare polenta, salamini, cotechini, mortadelle e gorgonzola. La presenza di cotechini e mortadelle rappresenta una particolarità unica del Carnevale di Rumianca, non prevista nei menu di altre feste della zona.

La serata proseguirà dalle ore 20.30 con musica e divertimento grazie all’animazione di Miky, per concludere una giornata all’insegna della convivialità.

L’edizione 2026 del Carnevale sarà però anche la prima senza il presidente onorario Osvaldo Rovaletti, scomparso nel mese di dicembre. Il suo ricordo resterà vivo nella comunità di Rumianca, che gli è grata per l’impegno, la passione e gli insegnamenti trasmessi nel corso degli anni.