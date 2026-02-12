Domodossola si prepara alla domenica più attesa del Carnevale

Domodossola si prepara a vivere la grande domenica del Carnevale, quella che riempirà la città di musica, colori, coriandoli e il fumo dei paioli. Alle 10.30 la corte di Mattarella sfilerà da piazza Cavour fino a piazza Mercato, aprendo ufficialmente la festa. Alle 11.00 poi la Contessa assaggerà il salamino e prenderà il via la distribuzione di polenta e salamini, a cura del Comitato Polenta e Sciriuii.

Nel pomeriggio, alle 14.30, la grande sfilata attraverserà le vie cittadine con partenza da piazza Matteotti e arrivo in piazza Repubblica dell’Ossola, davanti al Palazzo di Città, dove si svolgerà l’esibizione finale. A seguire, il tradizionale matrimonio di Togn e Cia chiuderà la giornata con un rito ironico e popolare che da sempre rappresenta il cuore della festa.

Alla sfilata parteciperanno la corte di Mattarella, il Comitato Pulenta e Sciriuii, i gruppi folk, il Civico Corpo Musicale di Domodossola, il gruppo Avis cittadino, il Comitato Carnevale di Villadossola, la Pro Loco di Monvalle, il gruppo Carnevale Pro Loco Montecrestese, il Re e la Regina del Carnevale cannobiese, i carri allegorici dell’Oratorio di Domodossola e dei comitati di Calice, Malesco, Finero, Druogno e Villadossola, oltre al Carnevale vigezzino e agli amici di Simplon Dorf.

Sarà una grande giornata di festa, divertimento e calore, anticipata però da due altri appuntamenti: domani, giovedì 12 febbraio, alle 14.30, le maschere del Carnevale domese parteciperanno alla sfilata del Carnevale di Briga-Glis, portando oltreconfine i colori e i simboli della festa ossolana.

Venerdì 13 febbraio invece sarà una giornata scandita da più momenti: alle 14.00 la festa con gli amici dell’Anffas, dalle 16.30, presso il Bar La Rivincita alla Cappuccina, l’appuntamento con “Pulenta e scivuliii”, la pattinata sulla pista di ghiaccio e il ballo in maschera con Togn, Cia e il Comitato; alle 19.00 i comitati si ritroveranno al Bar Sunset per una serata che vede la partecipazione dei comitati di Domodossola, Villadossola e Calice.

Sabato 14 febbraio, alle 14.30, le maschere del Carnevale domese sono invece ospiti dell’Ossola Outdoor Center e, a seguire, parteciperanno al Carnevale vigezzino, in un ideale passaggio di testimone tra le diverse località del territorio.