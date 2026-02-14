Domodossola celebra il Beato Antonio Rosmini: al Sacro Monte Calvario la “Festa della Cella”

Domodossola si prepara a celebrare la “Festa della Cella” 2026, in occasione del 198° anniversario dell’arrivo del Beato Antonio Rosmini al Sacro Monte Calvario, avvenuto il 20 febbraio 1828. Un appuntamento che unisce spiritualità, memoria storica e partecipazione comunitaria, promosso dai Padri Rosminiani.

Il programma prenderà il via domenica 15 febbraio, alle 18.00, con il Concerto della “Cella”, in programma presso il refettorio della Casa dei Padri Rosminiani, momento culturale che aprirà ufficialmente le celebrazioni.

Dal 17 al 19 febbraio si terrà il Triduo della “Cella”: ogni giorno alle 16.30 sarà celebrata la Santa Messa nell’Oratorio della Beata Vergine Maria Addolorata, seguita dalla processione e dalla preghiera presso la “Cella” del Beato Antonio Rosmini, luogo simbolo della sua presenza al Calvario.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà giovedì 20 febbraio, giornata della “Festa della Cella”, con la Santa Messa solenne alle 16.30 al Sacro Monte Calvario, accompagnata dalla preghiera nella Cella rosminiana.

Le celebrazioni si concluderanno sabato 21 febbraio con un appuntamento particolarmente significativo: alle 17.30, nella Parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Domodossola, si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica per il 198° anniversario dell’arrivo del Beato Rosmini, presieduta da monsignor Virgil Bercea, Vescovo dell’Eparchia Greco-cattolica di Oradea Mare.

Al termine, intorno alle 19.45, è prevista la cena comunitaria al Sacro Monte Calvario, su prenotazione entro giovedì 12 febbraio (tel. 0324 242010, email info@sacromontecalvario.it).

La “Festa della Cella” rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rinnovare il legame tra Domodossola, il Sacro Monte Calvario e la figura del Beato Antonio Rosmini, testimone di fede, pensiero e carità che ha segnato profondamente la storia del territorio.