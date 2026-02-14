"A scuola di rap": un laboratorio musicale per i ragazzi del Ciss

Un laboratorio di musica rap dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni: è il progetto “A scuola di rap” organizzato dal centro per le famiglie “Ohana” del Ciss Ossola, nell’ambito della promozione di politiche per il benessere familiare finanziato dalla regione Piemonte.

Il laboratorio sarà condotto da Carlo Moretti e Giovanni Ciocca Vasino, ossolani esperti del settore musicale della scena italiana, con la partecipazione di ospiti e professionisti del settore musicale. Il progetto si articolerà in otto incontri pomeridiani, il venerdì dal 20 febbraio al 17 aprile, durante i quali i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del rap e della cultura hip-hop non solo come genere musicale, ma come linguaggio capace di raccontare se stessi, le proprie emozioni e il proprio contesto.

“A scuola di rap” si inserisce nelle attività del centro per le famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 interno 3 oppure l’indirizzo e-mail centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.