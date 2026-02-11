Sempione, un anno di lavori: cosa cambia per chi viaggia tra Domodossola e Iselle

L’agenzia della mobilità piemontese ha diffuso il programma dettagliato delle interruzioni previste sulla linea ferroviaria Domodossola-Iselle per consentire i lavori di ripristino del ponte Boldrini e di manutenzione della galleria del Sempione, due punti cruciali dell’infrastruttura transfrontaliera.

Le prime modifiche, scattate già da metà dicembre 2025, riguardano un’interruzione di 3 ore attiva dal lunedì al venerdì, escluse festività, fino all’11 dicembre 2026. I treni interessati sono il 4265 (Briga 11.20 – Domodossola 11.53) e 4270 (Domodossola 11.58 – Briga 12.33). Previsto un servizio sostitutivo dal mercoledì al venerdì.

Tra le fasi più delicate quella in programma tra il 16 febbraio e il 26 luglio con l’interruzione della galleria del Sempione e la conseguente cancellazione dei treni 4255 (Briga 6.20 – Domodossola 6.53), 4254 (Iselle 6.01 – Briga 6.16), 4296 (Domodossola 18.16 – Briga 18.48), 4284 (Domodossola 18.58 – Briga 19.33). Le cancellazioni sono previste dal lunedì al venerdì. Si tratta di una delle operazioni più impegnative dell’intero programma, necessaria per garantire la sicurezza e la piena funzionalità del traforo.

Interruzioni di 5 ore sono poi previste, tra i lunedì e il venerdì, dal 31 marzo al 28 maggio. Queste modifiche riguardano i treni 4265 (Briga 11.20 – Domodossola 11.53), 4270 (Domodossola 11.58 - Briga 12.33), 4269 ((Briga 13.20 – Domodossola 13.53), 4274 (Domodossola 13.58 – Briga 14.33). Servizio sostitutivo attivo dal mercoledì al venerdì per i treni 4265 e 4270 e dal lunedì al venerdì per i treni 4269/4274, esclusi festivi. Il momento più critico per la mobilità locale arriverà tra il 29 maggio e il 27 luglio, quando la linea verrà chiusa completamente per quattro settimane complessive. L’agenzia assicura che verranno attivati servizi sostitutivi prioritari per i frontalieri, la categoria più esposta ai disagi.

Una volta superata la chiusura totale, dal 27 luglio al 22 settembre tornerà la finestra di interruzione di cinque ore, con le stesse modalità della fase primaverile.

Il calendario si completerà infine con alcune interruzioni notturne previste nei seguenti periodi: 14-15 febbraio e 15-16 febbraio, 14-15 marzo e 15-16 marzo, 21-22 novembre e 22-23 novembre, 5—6 dicembre e 6-7 dicembre. I treni interessati sono 4287 (Briga 22.20 -Domodossola 22.53), 4292 (Domodossola 22.58 – Briga 23.33), anticipati di un’ora, e 4291 (Briga 00.20 – Domodossola 00.53) con autobus sostitutivo tra Iselle e Domodossola.