Lavori nelle gallerie sulla A26, chiusure tra Ornavasso e Arona

A causa di lavori di potenziamento e l’ammodernamento delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, sono in programma alcune modifiche alla viabilità in orario notturno. In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Ornavasso e Arona, dal km 197.1 al km 165.5 in direzione Genova, dalle 22.00 del 13 febbraio alle 6.00 del 14 febbraio. Il traffico diretto verso Arona dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo libero di Ornavasso e potrà rientrare alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

È inoltre in programma la chiusura del tratto compreso tra Arona e Ornavasso dal km 165.5 al km 197.1 in direzione Gravellona dalle 22.00 del 12 febbraio alle 6.00 del 13 febbraio. Il traffico diretto verso il Sempione dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare allo svincolo libero di Ornavasso dopo aver percorso la SS 33.