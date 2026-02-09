Autovelox in Piemonte: nuovi controlli su strade e autostrade fino al 15 febbraio

La Polizia di Stato rende noto settimanalmente l’elenco delle strade e delle autostrade interessate dai controlli della velocità, nell’ambito di un programma nazionale dedicato alla prevenzione. L’iniziativa punta a favorire una guida responsabile e il rispetto dei limiti di velocità, elementi essenziali per ridurre il numero di incidenti e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Di seguito l’elenco delle postazioni autovelox attive nei prossimi giorni.

09/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 ADS Crocetta (AL), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO). Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

10/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 ADS Crocetta (AL), A21 Torino–Piacenza (AT), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

11/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 ADS Crocetta (AL), A8 (NO). Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO), SS Masera (VB).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

12/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 Torino–Piacenza (AT), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS34 del Lago Maggiore (VB), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO), SS578 (BI). Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

13/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 Torino–Piacenza (AT), A8 (NO).

Strade statali: SS166 Premosello Chiovenda (VB), SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO). Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

15/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 ADS Crocetta (AL), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS33 del Sempione (VB), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO), SS578 (BI). Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO/VC), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).