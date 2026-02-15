Carnevale a Domodossola, tutte le modifiche alla viabilità

La polizia locale di Domodossola ha emesso un’ordinanza che riguarda le modifiche alla viabilità nel centro cittadino per la giornata di domenica 15 febbraio, nella quale si svolgerà la grande sfilata dei carri del Carnevale Domese.

In particolare, l’ordinanza prevede la chiusura al traffico, dalle 12.30 alla fine della manifestazione (previsto intorno alle 21.00) nelle seguenti strade e vie: per il tragitto riservato ai carri, da piazzale Curotti, via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Gramsci, piazza Matteotti; per quanto riguarda il percorso della sfilata di carri e gruppi a piedi si va da piazza Matteotti, corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Garibaldi, via Galletti, piazza Orsi Mosè, corso Dissegna, piazza Caduti del Risorgimento, corso Moneta, corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, piazza Repubblica dell’Ossola. Il transito è vietato anche ai veicoli autorizzati nella Ztl.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12.30 alle 18.00 in piazza Matteotti, corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Garibaldi, via Galletti fino all’intersezione con piazza Orsi Mosè, corso Dissegna lato destro. Infine, divieto di sosta dalle 10.00 alle 20.00 in piazzale Curotti per lo stazionamento dei carri.