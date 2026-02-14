Fiab Vco: “Sulla Ciclovia del Toce mancano ancora interventi decisivi”

“Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora tantissimo da fare”. Così Massimo Di Bari, presidente di Fiab Vco, commenta la situazione della rete cicloescursionistica del territorio. Particolare attenzione, da sempre, è dedicata dall’associazione alla Ciclovia del Toce: “Sono stati fatti molti passi avanti negli ultimi anni, ma mancano ancora diversi interventi di fondamentale importanza per raggiungere un certo standard di qualità che hanno altre piste ciclabili in Italia e all’estero. Tra gli aspetti positivi, non possiamo non citare la segnaletica e la manutenzione”.

Due, secondo Di Bari, sono i punti critici della ciclovia: “Il primo è a Mergozzo, nella zona dell’ex inceneritore. Il secondo, più importante, sul piano di Fondotoce, nella zona dell’incrocio delle strade per Feriolo e Fondotoce. In quel punto manca totalmente il collegamento e i ciclisti sono costretti ad attraversare la strada statale. È un punto davvero pericoloso, servirebbe un sottopasso”.

Sono tanti, sottolinea il presidente di Fiab Vco, i percorsi e gli itinerari del territorio che avrebbero le caratteristiche per diventare punti di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo. “Per molti di questi, però, bisognerebbe partire da zero, perchè c’è davvero tanto lavoro da fare. Nel Vco, l’unico tratto davvero completo è quello tra Feriolo e Intra”.