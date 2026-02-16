Crevoladossola entra nello sportello unico attività produttive della Camera di Commercio

Dal 1° febbraio 2026 anche il Comune di Crevoladossola ha aderito allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive (Suap) del Cusio e del Basso Verbano, gestito dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Con questa nuova adesione, i Comuni convenzionati salgono a 27, consolidando un modello di semplificazione amministrativa già attivo dal 2015.

"Il Suap rappresenta il punto di contatto tra imprenditori, cittadini e Pubblica Amministrazione in materia di attività produttive – commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio –. Attraverso un’interfaccia telematica è possibile ottenere risposte rapide e certe da tutti gli enti pubblici coinvolti, dalla gestione della pratica fino al rilascio delle autorizzazioni, semplificando notevolmente il lavoro di imprenditori e professionisti".

Lo sportello può essere gestito dai Comuni singolarmente o in associazione, e in alcuni casi delegato alla Camera di Commercio, come nel caso dello Suap Associato. La gestione centralizzata presso la sede camerale di Baveno permette di uniformare le procedure e garantire standard chiari e rapidi per le imprese dei Comuni convenzionati.

Tra il 2021 e il 2025 lo Sportello camerale ha gestito 5.935 pratiche, tra commerciali, edilizie e ambientali, in un’area che ora conta 6.348 sedi d’impresa e unità locali. Complessivamente, in Alto Piemonte, sono 160 i Comuni che si affidano al supporto della Camera di Commercio per la gestione del SUAP, pari all’88% dei Comuni della provincia di Vercelli, al 44% di quelli di Novara, al 38% del Verbano Cusio Ossola e al 30% di Biella.

In vista dell’avvio del nuovo Sistema degli Sportelli Unici (Ssu), le amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP devono dotarsi entro il 26 febbraio 2026 di sistemi informatici conformi alle nuove specifiche di interoperabilità e richiedere l’accreditamento al Ministero delle imprese e del Made in Italy, tramite il portale impresainungiorno.it.

Per supporto tecnico e informazioni, Comuni ed Enti possono rivolgersi al portale di assistenza PA (supporto.infocamere.it) o al Servizio Prodotti Digitali e Registro Imprese della Camera di Commercio (registro.imprese@pno.camcom.it).