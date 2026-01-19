In approvazione la convenzione per la gestione dello Sportello unico

Si riunirà martedì 20 gennaio alle 18.30, nella sala consigliare del municipio, il consiglio comunale di Crevoladossola, guidato dal sindaco Giorgio Ferroni. Soltanto uno il punto all’ordine del giorno: l’approvazione, da parte del consiglio, della convenzione per la gestione associata dello Sportello unico delle attività produttive (Suap). La convenzione riguarda, in particolare, gli enti della provincia del Verbano Cusio Ossola e la Camera di commercio, artigianato e agricoltura del Vco.
