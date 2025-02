YouPol: l’app della Polizia di Stato per denunciare crimini e violenze

L’App YouPol è un’applicazione della Polizia di Stato nata nel 2017 per segnalare episodi di spaccio di droga e bullismo e nel 2023 è stata implementata anche con la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica.

È uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro. L’App è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.

Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della Questura competente per territorio. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

Anche chi è stato testimone diretto o indiretto - per esempio i vicini di casa - può denunciare il fatto all’autorità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e video. L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile e attiva nella vita democratica del Paese, si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Ios e Android.

L’applicazione permette all’operatore di Polizia di aprire una chat sulla quale è possibile scambiarsi, in tempo reale, messaggi e file multimediali, come normalmente accade in un’applicazione di messaggistica istantanea. Inoltre, la nuova funzionalità di geolocalizzazione permette di capire la posizione del segnalante, oltre a visualizzare su una mappa l’Ufficio di Polizia più vicino.

YouPol offre anche la possibilità di nascondere l'attività svolta con l'App. Questo aggiornamento è stato pensato principalmente per le vittime di violenza di genere, così facendo, non rischiano di essere scoperte se qualcuno si impossessa del loro dispositivo elettronico per “curiosare”.

Alcuni suggerimenti per utilizzare al meglio l’applicazione:

descrivere l'episodio in modo dettagliato, indicando il luogo, l'orario e le persone coinvolte;

se possibile, inviare un video, un audio, un'immagine o un testo che descrivano l'episodio;

se si effettua la segnalazione in forma anonima, è importante fornire informazioni che possano aiutare la Polizia a identificare l'episodio.

Nei casi più urgenti, tramite un pulsante dell’App, è possibile chiamare direttamente il N.U.E. 1 1 2.