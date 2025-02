La Filarmonica festeggia 125 anni presentando un brano sulla storia di Villa

Festeggiare i 125 anni di vita proponendo anche un brano musicale che ricordi la storia di Villadossola. E’ l’iniziativa promossa dalla Filarmonica villadossolese che nel 2025 compie 125 anni dalla fondazione offrendo due appuntamenti, ma soprattutto onorando la città con un brano che ne ricalca la storia.

Un ‘omaggio’ musicale all’Insurrezione popolare dell’8 novembre 1843, frutto dell’estro del maestro Franco Cesarini, noto compositore e direttore d’orchestra, che vanta una storia musicale iniziata a 16 anni e proseguita con successi ed esibizioni in tutto il mondo.

Il programma del 125esimo è stato presentato nella sede della Filarmonica a Villadossola, presente anche il sindaco Bruno Toscani.

I 125 anni della Filarmonica – una lunga vita segno di vitalità e di tradizione che tengono in vita l’associazione – vedranno un concorso canoro per gruppi vocali delle scuole dell’infanzia e primaria, organizzato in collaborazione col Kiwanis Club di Domodossola. Cinque gruppi vocali si esibiranno nella prova del concorso il 12 marzo, mentre domenica 23 l’esibizione sarà aperta al pubblico al teatro La Fabbrica.

Quindi il concerto con la partecipazione del maestro Cesarini che, come dicevamo, ha fato vita al brano che ripercorre i giorni dell’Insurrezione popolare. Concerto in programma il 30 marzo sempre a La Fabbrica. Un brano che Cesarini ha spiegato con la ‘’sua passione per la Storia. Un brano riflessivo per il pubblico perché parla della storia di Villadossola’’

‘’Per scrivere questo brano è stata necessaria la collaborazione di Villarte e dell’Anpi’’ ha spiegato Daniele Gnoato, presidente della Filarmonica che ha presentato gli appuntamenti assieme al maestro Cesarini al direttore della banda Riccardo Armari, che con altri musicisti della banda giovanile regionale ha suonato nel giugno 2023 al Quirinale, al cospetto del Presidente Sergio Mattarella.