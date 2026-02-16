Rvl La Radio al Festival di Sanremo 2026: unica emittente del Vco accreditata in sala stampa

Anche quest’anno lo staff di RVL La Radio è pronto a partire per Sanremo per seguire da vicino il 76° Festival della Canzone Italiana. L’emittente verbanese si conferma infatti l’unica radio del Vco ad aver ottenuto l’accredito ufficiale per partecipare alla manifestazione, con un posto nella sala stampa riservata alle radio, in un contesto dove i criteri di selezione risultano ogni anno sempre più rigidi.

Grazie alla presenza nella sala stampa, RVL potrà assistere alle conferenze ufficiali dei presentatori, dei cantanti in gara e degli ospiti, ponendo domande e realizzando interviste per offrire un racconto diretto e aggiornato della kermesse musicale più seguita d’Italia.

Per l’edizione 2026 la radio ha deciso di potenziare ulteriormente la propria squadra. Oltre al direttore artistico Piero Pratesi, impegnato in sala stampa, saranno presenti anche Stefania Miani, social media manager, e Giorgia Carmine, che raccoglieranno contributi e testimonianze direttamente per le vie della “Città dei fiori”.

Il racconto del Festival non sarà quindi solo radiofonico, ma anche digitale: RVL seguirà Sanremo con contenuti quotidiani sui propri canali social, tra video, foto, curiosità e retroscena, per far vivere agli ascoltatori l’atmosfera unica del Festival anche dietro le quinte.

Un ulteriore motivo di prestigio per l’emittente verbanese è la partecipazione di Piero Pratesi alla giuria che contribuirà a decretare i vincitori dell’edizione 2026, un ruolo di grande rilievo che conferma la credibilità e la professionalità della radio nel panorama nazionale.

RVL La Radio sarà ascoltabile in FM e DAB+, in streaming su rvl.it e tramite l’app gratuita disponibile su tutti gli store. Aggiornamenti continui arriveranno anche tramite i profili Instagram, Facebook, X e LinkedIn, dove verranno pubblicati contenuti esclusivi direttamente da Sanremo.

Per informazioni: 335 5627423.