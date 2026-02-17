Viabilità, sicurezza e parcheggi al centro del prossimo consiglio comunale di Domodossola

È in programma per venerdì 20 febbraio alle 18.30 la prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola. Numerosi i punti all’ordine del giorno, che saranno discussi dal sindaco Lucio Pizzi e dai consiglieri, a partire dalla nomina, per il triennio 2026-2029, dell’organo di revisione economico-finanziaria e del suo presidente.

I gruppi di minoranza hanno poi presentato diverse mozioni, interrogazioni e ordini del giorno che dovranno essere affrontati dall’amministrazione. Innanzitutto, un ordine del giorno del Partito Democratico in merito all’implementazione dell’organico delle forze dell’ordine cittadine.

Diverse, poi, le proposte dedicate ad uno dei temi più discussi: la viabilità. Innanzitutto, la Lega propone l’istituzione di un’agevolazione alla sosta - denominata “Pass rosa” - per donne in gravidanza e genitori con bambini fino ai due anni; una mozione del gruppo Impegno civico per Domodossola riguarda, invece, eventuali aggiornamenti sulla riqualificazione del Ponte dell’88, punto nevralgico della viabilità cittadina chiuso al traffico da ormai più di un anno. La terza mozione arriva, infine, da Fratelli d’Italia, che chiede chiarimenti in merito alla sicurezza stradale in prossimità delle scuole e, in particolare, un intervento per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Matilde Ceretti e via Scapaccino. Una richiesta, questa, arrivata in seguito ad un incidente verificatosi proprio nei pressi di quell’incrocio.

Ultimo punto riguardante la viabilità e i trasporti, un’interrogazione del gruppo Impegno civico per Domodossola i merito al servizio di sosta a pagamento, che arriva dopo l’entrata in vigore della “rivoluzione” dei parcheggi blu apportata dalla nuova società affidataria del servizio.

Altro tema spinoso, già affrontato da diverse parti politiche, quello della sicurezza della città: sull’argomento un’interrogazione da parte della Lega. Infine, due interrogazioni del gruppo Partecipazione Attiva: la prima riguarda l’affidamento di minori ai servizi sociali comunali per motivazioni economiche della famiglia di origine; la seconda, invece, il contenzioso civile in corso tra il comune di Domodossola e la società Dremar Srl.