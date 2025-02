“Trova Ch-It”: un ponte escursionistico tra Ossola e Vallemaggia per il turismo sostenibile

Sabato 22 febbraio, alle ore 11.30, la Sala consiliare del Comune di Crevoladossola (via Valle Antigorio 26) ospiterà la presentazione ufficiale del progetto “Trova Ch-It Territori tra Ossola e Vallemaggia”, un ambizioso programma triennale che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra il Piemonte e la Svizzera attraverso un'azione di valorizzazione turistica e sociale. Il progetto, finanziato attraverso il programma INTERREG dell’Unione Europea, punta a creare un forte legame tra due territori uniti da una natura mozzafiato, con l'intento di promuovere inclusione sociale e sostenibilità.

L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un'importante occasione per scoprire le azioni previste dal progetto, che vedrà come capofila il Comune di Crevoladossola e il partner svizzero Antenna Vallemaggia, in collaborazione con diversi altri enti, tra cui il Comune di Crodo, il Comune di Montecrestese, la Pro Loco di Montecrestese, l’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e l’Associazione Ars.Uni.Vco Ets. I partner svizzeri coinvolti includono il Comune di Campo Vallemaggia, il Patriziato di Campo Vallemaggia, l'Associazione Val Rovana e l'Associazione Via Alta Vallemaggia, con il supporto dell'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

Nel corso degli ultimi anni, la Valle Ossola e la Vallemaggia hanno intrapreso iniziative volte a promuovere un turismo responsabile e di qualità. Progetti come la "Via Alta Vallemaggia" e i "Sentieri degli Spalloni" hanno permesso di scoprire angoli inesplorati di queste valli, offrendo ai turisti esperienze autentiche. Il progetto TROVA CH-IT mira a consolidare questa tendenza, sviluppando un collegamento escursionistico integrato tra i due versanti, con un percorso che congiunge Cimalmotto (Vallemaggia) e Montecrestese (Ossola). Il progetto prevede la creazione di una “bretella” escursionistica che, passando attraverso Crodo e Crevoladossola, collegherà successivamente la stazione internazionale di Domodossola e la ferrovia Centovalli, dando vita a una nuova opportunità turistica che favorirà l'interconnessione tra i due territori.

Questo nuovo percorso turistico, fruibile da entrambi i lati del confine, rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aree rurali e marginali, con importanti ricadute economiche per entrambe le valli. L'obiettivo finale è rafforzare le economie locali, sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile e condividere i benefici tra i due territori transfrontalieri, creando un modello di cooperazione che unisce natura, cultura e opportunità economiche.