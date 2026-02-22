 / Confine

Confine | 22 febbraio 2026, 16:35

Vino in Vallese, un raccolto ancora al di sotto della media decennale

Lo scorso autunno, nel cantone confinante con l'Ossola sono stati raccolti 35,6 milioni di chili di uva

''In totale 35,6 milioni di chili stoccati in cantina, un raccolto ancora al di sotto della media decennale''. E'  quanto riporta il giornale svizzero Le Nouvelliste che pubblica i dati ufficiali della vendemmia del'autunno scorso .  

''Il raccolto del 2025 è stato quindi leggermente superiore a quello precedente (34 milioni di chili), ma rimane ben al di sotto della media degli ultimi dieci anni, che si attesta sui 41,1 milioni di chili'' si legge nel pezzo .

Il rapporto del Governo cantonale rimarca che  ''dell'intera vendemmia 2025 nel cantone, il 98,2%, è stata prodotta con la denominazione Aoc (Appellation d'Origine Contrôlée). I vitigni, Pinot Nero e Gamay rappresentano oltre il 63% delle uve rosse prodotte, sebbene queste due varietà siano sotto pressione e facciano fatica a trovare consumatori. Per quanto riguarda le uve bianche, lo Chasselas domina ancora, rappresentando quasi il 40% del volume di vino bianco. Il cantone conta attualmente 359 produttori di vino''.

