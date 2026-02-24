A26, chiusura notturna degli svincoli di Verbania

A causa di lavori di manutenzione dell’impianti di illuminazione lungo il ramo di allacciamento che dall’autostrada A26 immette sulla SS 34, è prevista una modifica al traffico nella notte tra il 3 e il 4 marzo. In particolare, sarà chiuso lo svincolo libero di Verbania in uscita per i veicoli provenienti da Arona e lo svincolo libero di Verbania in entrata in direzione Sempione. Il provvedimento sarà valido dalle 22.00 del 3 marzo alle 6.00 del giorno successivo. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Baveno.