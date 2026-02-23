 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 23 febbraio 2026, 16:25

Statale 659, riaperta senza limitazioni orarie la strada in località Roccette

Termina ufficialmente l'isolamento dell'alta Val Formazza dopo il pericolo valanghe

Statale 659, riaperta senza limitazioni orarie la strada in località Roccette

Anas comunica che a partire da oggi, lunedì 23 febbraio, la serata statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza è riaperta al transito in località Roccette, nel comune di Formazza, senza limitazione oraria. Finisce così ufficialmente l’isolamento di Riale e dell’alta Val Formazza, iniziato una settimana fa a causa del pericolo valanghe.

Ancora da sciogliere, invece, il nodo della realizzazione di un paravalanghe nel tratto di strada interessato, per la quale l’amministrazione si sta battendo da lunghi anni.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore