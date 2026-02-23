Statale 659, riaperta senza limitazioni orarie la strada in località Roccette

Anas comunica che a partire da oggi, lunedì 23 febbraio, la serata statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza è riaperta al transito in località Roccette, nel comune di Formazza, senza limitazione oraria. Finisce così ufficialmente l’isolamento di Riale e dell’alta Val Formazza, iniziato una settimana fa a causa del pericolo valanghe.

Ancora da sciogliere, invece, il nodo della realizzazione di un paravalanghe nel tratto di strada interessato, per la quale l’amministrazione si sta battendo da lunghi anni.