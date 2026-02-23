Riaperto il cantiere per la riqualificazione di piazza Cortesia

È stato ufficialmente riaperto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, il cantiere per la riqualificazione di piazza Cortesia a Domodossola. Al via, dunque, l’ultima fase dell’intervento, che prevede il rifacimento del manto stradale in seguito al rinnovo delle reti di acquedotto e gas. Il traffico è quindi sospeso in uno dei punti nevralgici per la viabilità del centro città: stop alla circolazione nell’ultimo tratto di via Binda, da piazza Cortesia all’incrocio con via Castellazzo, via Giovanni XXIII e via Scaciga della Silva, oltre che nella parte finale di via Cadorna. I lavori dovrebbero concludersi il 20 marzo.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, è possibile raggiungere il centro città da nord tramite via San’Antonio, mentre da sud tramite via Trieste e via Milano. Rimane assicurato, attraverso via Giovanni XXIII, l’accesso alla farmacia comunale e al supermercato Tigros.