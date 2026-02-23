 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 23 febbraio 2026, 19:20

Riaperto il cantiere per la riqualificazione di piazza Cortesia

Da oggi, 23 febbraio, stop al traffico nel tratto finale di via Binda

Riaperto il cantiere per la riqualificazione di piazza Cortesia

È stato ufficialmente riaperto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, il cantiere  per la riqualificazione di piazza Cortesia a Domodossola. Al via, dunque, l’ultima fase dell’intervento, che prevede il rifacimento del manto stradale in seguito al rinnovo delle reti di acquedotto e gas. Il traffico è quindi sospeso in uno dei punti nevralgici per la viabilità del centro città: stop alla circolazione nell’ultimo tratto di via Binda, da piazza Cortesia all’incrocio con via Castellazzo, via Giovanni XXIII e via Scaciga della Silva, oltre che nella parte finale di via Cadorna. I lavori dovrebbero concludersi il 20 marzo.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, è possibile raggiungere il centro città da nord tramite via San’Antonio, mentre da sud tramite via Trieste e via Milano. Rimane assicurato, attraverso via Giovanni XXIII, l’accesso alla farmacia comunale e al supermercato Tigros.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore