Treni, ancora un'interruzione sulla linea Domodossola-Milano

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno sulla linea Domodossola-Milano. Rfi ha infatti annunciato che, a causa della prosecuzione di interventi di miglioramento tecnologico sulla linea, sono previste modifiche alla circolazione dei treni tra venerdì 27 febbraio e lunedì 2 marzo.

In particolare, dalle 00.01 di venerdì 27 febbraio alle 23.59 di domenica 1° marzo la circolazione sarà interrotta tra le stazioni di Arona e Domodossola. Dalle 22.30 di sabato 28 febbraio alle 5.25 di lunedì 2 marzo, invece, la sospensione dei treni riguarderà il tratto compreso tra le stazioni di Arona e Sesto Calende.

Saranno interessati i treni regionali e a lunga percorrenza. Per limitare i disagi, sarà istituito un servizio di bus sostitutivi.