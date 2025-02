Seconda Categoria: l’Esio vince di misura e mantiene la vetta

L'Esio Verbania continua la sua corsa inarrestabile in vetta alla classifica con una vittoria di misura sul Maggiora. I verbanesi si impongono per 1-0 in trasferta, consolidando il loro primato e mantenendo il vantaggio di cinque punti sulla Castellettese. La difesa si conferma solida, mentre l'attacco dimostra ancora una volta di saper trovare il gol nei momenti decisivi, stavolta grazie a Tinelli.

Il Crodo non riesce a fermare la corsa della Castellettese, che si impone con un secco 4-1. I rossoverdi di mister Marta restano in partita fino a metà della ripresa, riuscendo anche a pareggiare l’iniziale vantaggio ticinese con la rete di Silvestri, ma poi è uscito il maggiore tasso tecnico degli ospiti. Divedrini che restano così all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti e ben 41 gol subiti in campionato.

Grande prova della Pro Vigezzo, che al “Curotti” regola il Varallo Pombia per 3-2 e scavalca gli ospiti in classifica, salendo al quarto posto. I rossoblù di mister Pennestri segnano con Locatelli, Balassi e Piraglia, e riescono a ottenere i tre punti grazie a una prestazione determinata e generosa, contro una delle formazioni più temibili del torneo.

Giornata difficile per il Fomarco, che cade nettamente sul campo del Dormelletto Comignago con un pesante 3-0. I biancoverdi stanno attraversando un periodo di crisi, e non sono riusciti a contrastare la tecnica e l’intensità degli avversari. Mister Piccinini dovrà lavorare sulla tenuta difensiva della squadra, per cercare di invertire la rotta al più presto.

Delusione anche per il Casale Corte Cerro, che esce sconfitto dalla trasferta contro il Gargallo con il risultato di 1-0. I cusiani lottano, ma non riescono a trovare la via del gol, subendo una battuta d'arresto che li lascia fermi a quota 22 punti, in una posizione non del tutto tranquilla.

Il Cireggio esce sconfitto da una gara rocambolesca contro la Voluntas Suna, che si impone per 3-2 e conferma l’ottimo momento di forma. I biancorossi, pur lottando fino all’ultimo, devono arrendersi alle reti di Spinelli, Celeste e Borgotti, che consentono ai verbanesi di guadagnare un piccolo margine di sicurezza sulla zona playout.

La Crevolese non riesce a evitare la sconfitta contro il Riviera d'Orta, che si impone con un netto 3-1. I gialloblù del presidente Biggio vedono così sfumare l’opportunità di risalire la classifica e restano in terzultima posizione, non è bastata la rete di Konè che aveva permesso agli ossolani di chiudere avanti il primo tempo. La squadra ha mostrato grinta, ma le difficoltà difensive e la poca incisività in attacco hanno pesato sull’esito dell’incontro.

Risultati:

Gargallo - Casale Corte Cerro 1 - 0; Crodo - Castellettese 1 - 4; Voluntas Suna - Cireggio 3 - 2; Riviera D'Orta - Crevolese 3 - 1; Maggiora - Esio Verbania 0 - 1; Dormelletto Comignago - Fomarco Don Bosco Pievese 3 - 0; Pro Vigezzo - Varallo Pombia 3 - 2

Classifica:

Esio Verbania 46 - Castellettese 41 - Dormelletto Comignago 37 - Pro Vigezzo 29 - Varallo Pombia 28 - Gargallo 28 - Riviera D'Orta 27 - Fomarco Don Bosco Pievese 23 - Casale Corte Cerro 22 - Cireggio 22 - Voluntas Suna 21 - Crevolese 17 - Maggiora 11 - Crodo 6