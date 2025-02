Il consiglio comunale dà il via libera all'ampliamento di cava Lorgino

Votato, all’unanimità, il trasferimento di alcune proprietà comunali e la costituzione di servitù ad uso pubblico di una serie di mulattiere e di una strada carrabile. Grazie ad una convenzione il Comune di Crevoladossola ha ribadito, lo aveva già fatto con una delibera tre anni fa, che questa viabilità può essere alienata. Di fatto dando la possibilità alla cava della Palissandro marmi, di potersi allargare, dando continuità territoriale all’area di estrazione.

Ampliamento che che è stato contrastato a lungo da ambientalisti e dal Comitato di cittadini 'Conserviamo Crevola' , che hanno più volte dissentito sull’ampliamento della cava Lorgino, che sorge a ridosso di alcune frazioni nella zona verso il torrente Diveria.

Di fatto, il consiglio comunale ha ripresentato la delibera del 2022, che è stata riformulata accogliendo alcune osservazioni e modifiche richieste dalla Soprintendenza. Una revisione formale perché, come ha spiegato il sindaco Giorgio Ferroni, ‘’la Sovrintendenza aveva già espresso il suo sì all’alienazione di circa il 97 per cento di quanto previsto’’.

‘’Una delibera – ha aggiunto Ferroni – che è stata la più dibattuta degli ultimi tre anni e criticata da numerosi soggetti, spesso con toni e paragoni inappropriati. Anche se va sottolineato che non è mai stata impugnata. E il passaggio odierno certifica un fatto inoppugnabile: la delibera in questione era ed è tuttora solida, sia dal punto di vista amministrativo che politico. Solida perché rappresentava un ragionevole e serio punto di equilibrio tra le esigenze pubbliche e private, nell'interesse del territorio e dei suoi cittadini’’. Poi, ha concluso non senza una vena polemica: ‘’La delibera di questa sera conferma la validità della nostra scelta, presa con determinazione e senso di responsabilità. Ora questa sterile e pretestuosa diatriba è finalmente conclusa e questo rappresenta un punto qualificante per la nostra Amministrazione’’.

Dicevamo che tutti hanno votato la delibera. Anche l’opposizione che con i consiglieri Lorenzo Iaria e Daniele Facciola ha ‘’preso atto delle modifiche minime apportate’’.

Dalla maggioranza non sono mancati appunti a chi, ha detto l’assessore Mario Allegri’’, ‘’ha cercato di screditare l’amministrazione comunale e quella provinciale. Abbiamo atteso 3 anni per avere soddisfazione’’.

Anche il vice sindaco Andrea Cogliandro, ha lamentato come si siano ‘’imposte delle prescrizioni senza per altro coinvolgere l’amministrazione comunale’’ ed espresso il rammarico per chi ‘’ha screditato l’amministrazione e la stessa società’’. Mentre il consigliere Roberto Munizza ha ribadito ‘’che l’amministrazione ha fatto tutto nell’interesse della comunità. Un esempio virtuoso che ha anche ricadute economiche.’’

La delibera approvata, rispetto alla precedente, ha anche aggiornato i prezzi. Una rivalutazione che porterà nella casse comunali di Crevoladossola 750 mila euro, più opere accessorie per 200 mila euro come un parcheggio pubblico.

Nutrita la presenza di pubblico nella seduta di martedì sera, con, oltre agli addetti ai lavori, diversi dipendenti della Palissandro Marmi.