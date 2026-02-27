Il Vco celebra per la prima volta la festa dei Vigili del Fuoco: cerimonia al comando provinciale FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi, venerdì 27 febbraio, alla presenza del Prefetto del Vco e delle autorità civili e militari, si è tenuta per la prima volta presso tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la festa istituzionale che celebra la ricorrenza della fondazione del corpo stesso, avvenuta 87 anni fa. La giornata, presso la sede centrale del comando del Verbano Cusio Ossola, si è svolta regolarmente secondo il programma, che ha previsto la cerimonia dell'alzabandiera, seguita dall'onore ai caduti, per poi proseguire con la cerimonia di consegna delle benemerenze e la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del direttore regionale del Piemonte. Anche il comandante provinciale, ingegner Lorusso ha preso la parola per sottolineare quanto questa festa, di nuova istituzione, abbia l'obiettivo di rafforzare lo spirito di aggregazione che caratterizza il corpo nazionale, e ha ringraziato tutti i colleghi dei ruoli operativi e tecnico-professionali, permanenti e volontari, per il contributo alle attività del comando.

La cerimonia si è conclusa con un'esposizione statica di automezzi e attrezzature impiegate per il soccorso tecnico urgente, alla quale hanno partecipato con entusiasmo anche alcune classi di studenti. La cerimonia è stata occasione per il Prefetto del Verbano Cusio Ossola per una visita istituzionale al comando dei Vigili del Fuoco, nel corso della quale è stata illustrata l'organizzazione del dispositivo di soccorso, nonché le modalità di gestione degli interventi da parte della sala operativa provinciale.