Attualità | 27 febbraio 2026, 19:00

Soccorso Alpino Valdossola in prima linea con 369 interventi nel 2025

La delegazione del nostro territorio copre un’area che si estende dalle rive del Lago Maggiore fino ai ghiacciai al confine con la Svizzera, con 213 operatori tecnici distribuiti in 11 stazioni

Nel corso del 2025 il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha gestito complessivamente 2.070 eventi di soccorso, effettuando 1.471 missioni operative e portando assistenza a 1.548 persone. Numeri in netto aumento rispetto al 2024, anno caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Il Verbano Cusio Ossola si conferma una delle aree più impegnative e operative della regione: nel 2025 sono state effettuate 369 operazioni di soccorso, con 474 persone recuperate. La Delegazione Valdossola, la più grande del Piemonte, garantisce un presidio costante su un territorio ampio, articolato e spesso impervio, assicurando assistenza capillare a chi pratica attività all’aria aperta o si trova in difficoltà nelle zone montane.

A livello regionale, il 70% delle missioni è stato effettuato con il supporto dell’elisoccorso, mentre il restante 30% si è svolto esclusivamente via terra. Nonostante ciò, quasi la metà delle persone soccorse è stata recuperata direttamente dalle squadre territoriali, a conferma dell’importanza fondamentale del lavoro dei volontari sul campo.

Le principali cause degli interventi restano le cadute e i malori, che insieme rappresentano oltre due terzi degli incidenti. L’84% delle operazioni ha riguardato persone impegnate in attività del tempo libero, mentre una quota minore ha interessato residenti in zone disagiate o lavoratori in ambiente montano. Significativi anche gli interventi di protezione civile, con 75 missioni dedicate al supporto in caso di calamità naturali, al recupero di persone e animali e all’assistenza agli enti locali.

Il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Luca Giaj Arcota, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il Servizio Regionale di Elisoccorso e Azienda Zero Piemonte, oltre all’impegno per la digitalizzazione della rete radio, già completata nel Vco, che garantisce comunicazioni più sicure ed efficienti anche nelle zone più remote.

