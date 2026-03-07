 / Cronaca

Cronaca | 07 marzo 2026, 14:40

Villadossola, un altro atto vandalico nella notte

Nei giorni scorsi al campetto di calcio del quartiere sud era stato danneggiato un defibrillatore

Ieri sera a Villadossola si è verificato un altro episodio di danneggiamento in una struttura sportiva cittadina. 

Intorno alle 23.00 due ragazzi hanno rotto la porta d’ingresso della palestra della scuola Bagnolini, mentre era in corso una partita di pallavolo.

Nei giorni scorsi al campetto di calcio del quartiere sud era stato danneggiato un defibrillatore.

Stiamo visionando le telecamere nelle zone interessate per cercare di identificare i responsabili - ha scritto sui social il sindaco Toscani - Se individuati, i giovani verranno segnalati alle forze dell’ordine e dovranno rispondere di quanto commesso, come già avvenuto in passato”.

a.f.

