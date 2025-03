Beni di proprietà comunale all'asta: in vendita auto e biciclette

Il comune di Domodossola comunica che lunedì 17 marzo alle 10.00 nella sala consiliare del municipio si terrà un’asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete, per l’alienazione di beni mobili di proprietà comunale.

Quattro i lotti in vendita. Il primo comprende un autocarro Nissan Trade furgonato (targa BG564HW, immatricolato nel 2000 con 100.316 km. Il prezzo a base d’asta è di 800 euro.

Il secondo lotto comprende un secondo autocarro, sempre Nissan Trade (targa BE699NL), immatricolato nel 1999, con 120.753 km. Prezzo a base d’asta 2000 euro. il terzo lotto prevede invece un’automobile Dacia Duster (targa YA491AH), immatricolata nel 2014 con 181.383 km. Prezzo a base d’asta 6000 euro; il comune segnala che in questo caso sarà opportuno verificare l’automezzo in quanto presenta perdite di potenza ad alti regimi di motore. Infine, il quarto è un lotto unico che comprende 40 biciclette per adulti modelli misti (mountain bike, bici da città); prezzo a base d’asta 160 euro.

Le offerte dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le 12.00 di martedì 11 marzo, in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la dicitura “Offerta asta pubblica vendita beni mobili del 17/03/2025 – contiene proposta d’acquisto non aprire”. Ulteriori informazioni sulla compilazione della domanda e dei documenti da allegare sono disponibili sul sito del comune di Domodossola.